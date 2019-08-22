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الجيش اللبناني: 4 طائرات صهيونية اخترقت الأجواء اللبنانية

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 93
الجيش اللبناني: 4 طائرات صهيونية اخترقت الأجواء اللبنانية


أعلن الجيش اللبناني، اختراق 4 طائرات تابعة للعدو الصهيوني يوم أمس الأربعاء الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش.

وحسب قيادة الجيش اللبناني، فإن طائرة تجسس خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعيدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق عاليه، الشوف، رياق، بعلبك، زحلة والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

بجانب اختراق طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، باتجاه الشمال وصولًا إلى غرب خلدة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.
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