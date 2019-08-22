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الجزولي: دور المُخلصين غير المُدركين لخيوط المؤامرة انتهى وبدأ دور العملاء

منذ حوالى ساعة
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الجزولي: دور المُخلصين غير المُدركين لخيوط المؤامرة انتهى وبدأ دور العملاء


هاجم الدكتور "محمد علي الجزولي" رئيس حزب دولة القانون، التقسيمات التي تمت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالسودان، في ما يُسمى المجلس السيادي، مُشيرًا إلى أن هذا التقسيم ما هو إلا مشروع يستهدف هوية السودان وتاريخها.

وفي منشور للسياسي السوداني على صفحته بالفيسبوك أكد فيه على أن دور المُخلصين غير المُدركين لخيوط المؤامرة انتهى، فيما بدأ دور العملاء، مُطالبًا النخبة السياسية بالانتباه قبل أن يُحاكمهم التاريخ.

يُجدر الإشارة إلى أن عسكر السودان وقوى التغيير، كانوا  قد اتفقوا على وثيقة دستورية بموجبها تم إنشاء مجلس سيادي ولى رئاسته "عبد الفتاح البرهان" رئيس المجلس العسكري.

 

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