بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على وقفة احتجاجية بـ"رام الله"

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، على وقفة تضامنية لفلسطينيين برام الله، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين مُضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الوقفة التي دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمام حاجز وسجن عوفر العسكري غرب رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

يُجدر الإشارة إلى أن 8 معتقلين في سجون الاحتلال يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

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