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حماس تستنكر تصنيفها من قبل الباراغواي كحركة "إرهاب دولية" وتطالبها بالتراجع

منذ 3 دقيقة
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حماس تستنكر تصنيفها من قبل الباراغواي كحركة "إرهاب دولية" وتطالبها بالتراجع


عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استنكارها الشديد لقرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيف الحركة كحركة إرهابية دولية.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس " ندين وبأشد العبارات قرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيف الحركة كحركة إرهابية دولية، وتؤكد أن مثل هذه القرارات، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/37/43، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا".

وتابعت حماس في بيانها " هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وتمده بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب".

وأضافت " حماس هي حركة مقاومة فلسطينية، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها، وتؤكد أننا لا نعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط".

وطالبت حماس الباراغواي بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال شعبنا في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، "لا سيما أن شعبنا يحمل كل معاني الاحترام والتقدير لدولة الباراغواي وشعبها".
المصدر: الشهاب

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