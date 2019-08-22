لبنان: انتهاكات "إسرائيل" لسيادتنا اتخذت منعطفًا خطيرًا

أكدت ممثلة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة، أمل مدللي، اليوم الخميس، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين ، أن الاحتلال يواصل انتهاك سيادة لبنان والقرار 1701 دون عقاب، مشيرة إلى أن ذلك أخذ منعطفا خطيرا، إثر استخدام المجال اللبناني لضرب سوريا.

وقالت السفيرة: تحديات الأمن والسلام في الشرق الأوسط" إنه "على النقيض من التزام لبنان بالقرار 1701، تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية دون عقاب، وقد اتخذت هذه الانتهاكات منعطفا خطيرا، لأن إسرائيل تواصل استخدام المجال الجوي اللبناني للقيام بعمليات عسكرية ضد سوريا، أحدثها وقعت في 1 يوليو، عندما خرقت 9 طائرات حربية إسرائيلية السيادة اللبنانية لشن هجوم صاروخي على سوريا".

وكشفت مدللي أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أكد لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام لبنان بالقرار 1701، واستعداده للانتقال من وقف الأعمال القتالية إلى وقف إطلاق النار بموجب آلية للأمم المتحدة، لكن لكي يحدث ذلك، على إسرائيل أن تنفذ الجزء الخاص بها من القرار".

وأضافت أن الحريري أبلغ بومبيو أيضا التزام لبنان بمواصلة المفاوضات بشأن الحدود البرية والبحرية، ووصف العملية بأنها حيوية للبنان وقابلة للحياة، متعهدا بـ"مواصلة دعم الخطوة الدستورية التالية المؤدية إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، ونأمل في أيلول".

المصدر : مواقع إلكترونية