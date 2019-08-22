دعوات لأداء صلاة الجمعة بالعيسوية رفضًا لاستمرار اعتداءات الاحتلال

دعا أهالي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، اليوم الخميس 22 أغسطس ، في بيان صحفي ، إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة يوم غد على المدخل الغربي للبلدة، رفضًا لحملة الاعتداءات الصهيوني المتواصلة فيها منذ ثلاثة شهور.

وأوضح البيان أنه سيعقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقائمة العربية المشتركة تحت شعار "نريد أن نعيش بأمان".

وتأتي هذه الدعوة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها البلدة، والمتمثلة في اعتقال العشرات، وإبعاد الشبان عنها، وفرض الحبس المنزلي على المواطنين، إضافة للاقتحامات اليومية ومداهمات المنازل، والمنشآت التجارية، وعرقلة الحركة في الأحياء وداخل الشوارع، ونصب الحواجز واستخدام الرصاص الحي والمطاطي بشكل عشوائي في شوارع البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم حي آل عبيد وشارع البستان في العيسوية، وأزالت صور الشهيد محمد سمير عبيد عن الجدران، كما اعتقلت أربعة شبان هم معاذ ناهد عبيد، صالح أبو عصب، سعيد الرجبي وأحمد سعد مصطفى.