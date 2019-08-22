بعد تقدم للوفاق بمحور "السبيعة".. هدوء حذر للقتال في طرابلس

عقب ساعات من قتال عنيف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على محور استراتيجي بالسبيعة ، تسود حالة من الهدوء الحذر الخميس 22 أغسطس ، محاور القتال المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، .



وأعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" مصطفى المجعي، سيطرة الوفاق على أجزاء واسعة من منطقة "السبيعة" جنوب طرابلس، ومقتل 7 من مقاتليها، و25 عنصرا من قوات حفتر ، مشيره إلي أن قوات حفتر، تتمركز حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين".



وأوضح أن العملية العسكرية الحالية "تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى"، دون تفاصيل أخرى.



وفي ساعة متأخرة من الأربعاء، شن الطيران الحربي التابع لقوات حفتر، ضربات جوية على طريق المطار، دون معرفة الخسائر التي تسببت بها تلك الضربات.

جدير بالذكر، أن السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرقي طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.