Responsive image

28º

22
أغسطس

الخميس

26º

22
أغسطس

الخميس

 خبر عاجل
  • روحاني: الامن لن يستتب في المنطقة الا اذا كان الجميع مشاركا في الحفاظ عليه
     منذ 10 ساعة
  • روحاني: نحن جاهزون للدفاع وللصداقة وايضا مستعدون للوقوف بوجه اي اعتداء ولدفع هذا الاعتداء بقوة
     منذ 10 ساعة
  • روحاني للاميركيين: ان اردتم الامن والاستقرار للمنطقة وعدم دفع اموال اكثر غيروا سياستكم وارفعوا العقوبات
     منذ 10 ساعة
  • روحاني للاميركيين: نحن لسنا أمة تستسلم أمام الضغوط والتهديدات وهذا الامر تدركونه جيدا
     منذ 10 ساعة
  • روحاني:مستعدون لحفظ الامن في الممرات المائية ولكن عليكم عدم تشجيع اصدقائكم في المنطقة على الاساءة للعلاقة معنا
     منذ 10 ساعة
  • روحاني: عندما يستخدم العدو المقاتلات الحربية والسفن والصواريخ بعيدة المدى يمكننا استخدام منظومة باور 373
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:53 صباحاً


الشروق

5:21 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:34 مساءاً


العشاء

8:04 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بعد تقدم للوفاق بمحور "السبيعة".. هدوء حذر للقتال في طرابلس

منذ دقيقة
عدد القراءات: 54
بعد تقدم للوفاق بمحور "السبيعة".. هدوء حذر للقتال في طرابلس

 عقب ساعات من قتال عنيف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على محور استراتيجي بالسبيعة ، تسود حالة من الهدوء الحذر الخميس 22 أغسطس ، محاور القتال المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس.

 

وأعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، .


وأعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" مصطفى المجعي، سيطرة الوفاق على أجزاء واسعة من منطقة "السبيعة" جنوب طرابلس، ومقتل 7 من مقاتليها، و25 عنصرا من قوات حفتر ، مشيره إلي أن قوات  حفتر، تتمركز حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين".


وأوضح أن العملية العسكرية الحالية "تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى"، دون تفاصيل أخرى.


وفي ساعة متأخرة من الأربعاء، شن الطيران الحربي التابع لقوات حفتر، ضربات جوية على طريق المطار، دون معرفة الخسائر التي تسببت بها تلك الضربات.

جدير بالذكر، أن السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرقي طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers