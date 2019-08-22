إصابة شخصين بانهيار عقار في الإسكندرية

أدي سقوط أجزاء من عقار رقم 3 بشارع إسحاق النديم بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية ، عن إصابة شخصين من السكان وجرى نقلهما للمستشفى.
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