الحشد" يستهدف طائرة مسيرة حلقت فوق مقر له ببغداد

أعلن الحشد الشعبي، الخميس 22 أغسطس ، في بيانات ، أن دفاعاته الجوية استهدفت طائرة مسيرة كانت تحلق فوق إحدى مواقعه في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت البيانات ، إن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي، استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد".

والثلاثاء الماضي، وقعت عدة تفجيرات في موقع تسيطر عليه جماعة تابعة للحشد قرب قاعدة بلد الجوية على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد، قالت وسائل إعلام محلية إنها أسفرت عن وقوع قتلى.



وشهد الأسبوع الماضي انفجارا في مستودع أسلحة تسبب في انطلاق صواريخ عبر جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.