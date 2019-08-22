البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي

صادق البرلمان التونسي، الخميس 22 أغسطس ، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء ، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان بمقره بإحدى ضواحي العاصمة تونس ، بهدف اختصار بعض الآجال المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.

ووفق مراسلة الأناضول، حظي مقترح القانون بموافقة 133 نائبا، وتحفّظ واحد، ودون اعتراض، من أصل النواب الـ134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعدا.

ويتمثل مقترح التعديل الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها بالدستور.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة".

وبحسب بفّون، فإنه "في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر المقبل.