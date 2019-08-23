إصابتان بنيران الاحتلال شرق مدينة غزة "شاهد"

أصيب مساء اليوم الخميس شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي، شرق مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، أن قوات الاحتلال عرقلت وصول سيارات الإسعاف إلى الشاب المصاب قرب السياج الفاصل، وتركته ملقى على الأرض لنحو ساعتين".

وقال مراسل شهاب في مدينة غزة" بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة بشكل كثيف وفتحت نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين والأراضي الزراعية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنين أحدهما من المارة".

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