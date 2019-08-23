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مقتل مستوطنة وإصابة 2 بعملية نوعية برام الله "فيديو"

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 116
مقتل مستوطنة وإصابة 2 بعملية نوعية برام الله "فيديو"

 ذكرت صحيفة معاريف عبرية ، اليوم الجمعة 23 أغسطس ، إن مستوطنة صهيونية قتلت وأصيب اثنين بجراح خطيرة جراء انفجار عبوة قرب مستوطنة دوليب غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.


وقالت إن قوات كبيرة من الجيش "تقوم الآن بتمشيط المنطقة بحثاً عن منفذي عملية إلقاء العبوة الناسفة".

 

بدورها، قالبت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه "وردت أنباء بأن فلسطينيا ألقى العبوة نحو المستوطنين من سيارته ثم فر من المكان".

وفي وقت سابق قالت ما تسمى بـ"نجمة داود" أن المستوطنين المصابين في العملية هو "مستوطن يبلغ من العمر 47 عاما وحالته خطيرة، وابنه (21 عاما) حالته خطيرة، إضافة لإبنته (18 عاما) وحالتها ميؤوس منها"
اقراء ايضا : إصابتان بنيران الاحتلال شرق مدينة غزة "شاهد"

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