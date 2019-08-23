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حماس تعلن النفير للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى"

منذ حوالى ساعة
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حماس تعلن النفير للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى"

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" النفير العام للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى" ،  في جميع الصفوف والأجهزة والأبناء والأنصار من أجل الذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وقالت :"سنقف في وجه كل المخططات الصهيوأمريكية، ونساند المرابطين والمرابطات وأهلنا في القدس.
وأضافت :"ندعو للنفير العام في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة.
استعدادات فلسطينية للمشاركة في الجمعة الـ71
دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة للمشاركة في الجمعة الـ71 تحت اسم "لبيك يا أقصى" تزامناً مع ذكرى حرق المسجد المبارك.

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