حماس مباركه العملية النوعية برام الله: ما زال في جعبة مقاومتنا الكثير

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، العملية النوعية غرب رام الله ،صباح اليوم الجمعة 23 أغسطس ، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة مجندة وأصابة 2 اخرين ، مشيره إلي أن المقاومة ما زال في جعبتها الكثير.

وقالت حماس: إن عملية اليوم تدلل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة، فها هم شباب الضفة وأحرارها ينوعون وسائل الكفاح والمقاومة، بالسلاح والسكين والدهس والتفجير، حتى ننتزع كامل حقنا في أرضنا ومقدساتنا رغما عن المحتل.

وضافت: إن المقاومة اليوم في الضفة الأبية تلبي نداء الأقصى، رافعة شعار نصرته والذود عن حماه في ظل ما يتعرض له من عدوان ممنهج، وإن العملية المباركة اليوم والتي وافقت الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى؛ جاءت لتؤكد على أن شعبنا ما نسي ولن ينس يوما أقصاه مهما بلغت التضحيات.

وشددت علي : إن جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تمر دون حساب، فما زال في جعبة مقاومتنا الكثير، وإن الدماء التي طهرت ثرى الوطن ستنبت زهر التحرير يوما ما، وعلى المحتل أخذ العبر والدروس من تاريخ شعبنا المقاوم.