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هنية: عملية دوليب تقول للصهاينة أن يبتعدوا عن برميل البارود وهو القدس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 112
هنية: عملية دوليب تقول للصهاينة أن يبتعدوا عن برميل البارود وهو القدس

قال إسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس ، أبارك عملية اليوم في دوليب رغم عدم معرفتي بمنفذها ، مضيفا أن عملية دوليب تقول للصهاينة أن يبتعدوا عن برميل البارود وهو القدس.
وشدد علي أن الضفة بركان ينفجر في حال تعرضت القدس للعدوان


واشار : لطالما حذرنا قادة الاحتلال الذين يخوضون انتخاباتهم على حساب حقنا التاريخي

وشدد هنية علي أن المقاومة لم تتوقف في ضفة العياش الحامية للقدس .

ولفت إلي أنه : على الإدارة الأمريكية أن تراجع حساباتها وعدائها تجاه الأمة 

وتابع : القدس على صخرتها تحطمت المؤامرات الكبرى

واستدرك غزة تمثل الرافعة للقضية الفلسطينية وداعمة للقدس في وجه التهويد

مشيرا إلي أنه فشلت كل مؤامرات فصل غزة عن محيطها العربي والإسلامي

وحيي هنية رجال القدس وحراسها ونسائها وأطفالها 

هنية: نحن مع أهل القدس وندعمكم وخلفكم شلال من الرجال.    ولقيت مستوطنة مجندة مصرعها بعد إصابتها بجراح حرجة جدًا فيما أصيب 2 أخرين  جراء انفجار عبوة ناسفة بهم قرب المستوطنة .

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