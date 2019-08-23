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مدنية ماشي "لا عسكرية".. الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم للجمعة ال27 "شاهد"

منذ يوم
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مدنية ماشي "لا عسكرية".. الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم للجمعة ال27 "شاهد"

انطلق الألاف من الجزائريين اليوم 23 أغسطس ، للمشاركة في المسيرات الشعبية للجمعة ال27 علي التوالي منذ انطلاقها 22 فبراير الماضي ، للمطالبة برحيل بقايا رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كما رفعوا شعارات تؤكد على مدنية الدولية بقولهم: "دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية"، و"الشعب يريد الاستقلال (من العصابة)"، وأخرى مناهضة لهيئة الوساطة والحوار.

وانطلقت المسيرة في الجزائر العاصمة من ساحة البريد المركزي في اتجاه شارع ديدوش مراد، ورفع المحتجون خلالها شعارات تؤكد على استمرارهم في الحراك حتى تحقيق كافة مطالبهم من قبيل: "ياحنا يا أنتوما..ماناش حابسين" (إما نحن أو أنتم.. سنستمر في الحراك)، و"لا حوار مع العصابة"، وغيرها من الشعارات الرافضة لبقاء رموز نظام بوتفليقة.

يذكر أنه في الجمعة الماضية ردّد المتظاهرون شعارات رافضة للجنة الوساطة والحوار، برئاسة كريم يونس، واعتبروا أنها لا تتمتع بالاستقلالية التامة لإخراج البلد من أزمتها.

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