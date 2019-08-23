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صور: قوات الاحتلال تغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله وتقتحم المدخل الشمالي

منذ 45 دقيقة
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صور: قوات الاحتلال تغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله وتقتحم المدخل الشمالي

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الجمعة 23 أغسطس ، الطرق الرئيسية لقرى غرب رام الله، وعززت تواجدها العسكري على مداخل محافظة رام الله والبيرة، بحجة مقتل مستوطنة وإصابة آخرين قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق واد الدلب غرب رام الله، والشارع الرئيسي لقرية كفر نعمة، ومفترق عين أيوب، ومدخل قرية راس كركر، واقتحمت عددا من المنازل والمحال التجارية في تلك القرى، واحتجزت المصور الصحفي هشام أبو شقرة في منطقة العملية.

وأضافت أن قوات الاحتلال تتمركز على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، في الشارع الواصل بين قرية سردا وشارع الإرسال الرئيسي، وتوقف مركبات المواطنين وتقوم بتفتيشها.


إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيتونيا غرب رام الله، وتمركزت على الدوار الرئيسي وسط البلدة ومنعت توجه المركبات من خلاله ذهابا وإيابا.\

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