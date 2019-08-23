Responsive image

24º

23
أغسطس

الجمعة

26º

23
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • حماس تبارك عبر مكبرات الصوت عمليتي "دوليف وجلبوع" بالضفة المحتلة.
     منذ 6 ساعة
  • مصادر عبرية: القتيلة في عملية مستوطنة دوليب غرب رام الله مجندة في الجيش
     منذ 6 ساعة
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
     منذ 6 ساعة
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ 21 ساعة
  • روحاني: الامن لن يستتب في المنطقة الا اذا كان الجميع مشاركا في الحفاظ عليه
     منذ يوم
  • روحاني: نحن جاهزون للدفاع وللصداقة وايضا مستعدون للوقوف بوجه اي اعتداء ولدفع هذا الاعتداء بقوة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:54 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:33 مساءاً


العشاء

8:03 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالصور: إصابات بقمع فعاليات جمعة "لبيك يا أقصى" بغزة

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 57
بالصور: إصابات بقمع فعاليات جمعة "لبيك يا أقصى" بغزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة 23 أغسطس ، جراء قمع قوات جيش الاحتلال الصهيوني للجماهير المشاركة في فعاليات الجمعة الـ 71 من مسيرات العودة وكسر الحصار بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة، والتي تحمل اسم "لبيك يا أقصى"، بالتزامن مع ذكرى الحريق المشؤوم للمسجد الأقصى .

وذكرت مصادر وطبية بأن عدد من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم طفل، وآخرون بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في فعاليات جمعة اسم "لبيك يا أقصى" في نقاط التجمع الخمس شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على السياج الحدودي شرق القطاع، اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الطواقم الطبية تعاملت مع 15 إصابة بجراح مختلفة منها 9 بالرصاص الحي .

 

وتوفد الآلاف من المواطنين، عصر اليوم، إلى مناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 71 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان لها، أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم، مطالبة الفلسطينيين التوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة، عند الساعة الثالثة قبل عصر اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة.

وفي بيان قبيل ساعات من انطلاق الفعاليات حملت الهيئة قوات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي اعتداء على المشاركين بـمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت الهيئة، "إنها قررت تصعيد الحشد الجماهيري في مسيرات العودة كرسالة دعم وإسناد للقدس، وللمسجد الأقصى، في الذكرى السنوية الـ50 لإحراقه، و في ظل ما يتعرض من سياسات عدوانية إسرائيلية."

uhatex5Gkfs5iBqyKQxs1kOgpL1XB0rtkum0-vn89xE4xEkfOU3PjkU

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers