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الحية: شعبنا قادر على قلب الموازين ومفاجأة الجميع

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 84
الحية: شعبنا قادر على قلب الموازين ومفاجأة الجميع

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية يوم الجمعة 23 أغسطس ،في تصريحات ، إن شعبنا الفلسطيني "قادر على قلب المعادلات والموازين ومفاجأة الجميع".

وحسب وكالة "صفا"، أكد الحية ، أن "شعبنا يقول اليوم للجميع والمُطبّعين خاصة إن القضية والمسجد الأقصى في ضميرنا ووجدانا أعمق وأكبر وأكثر من أي مرحلة سبقت".

ورأى أن "الحشود الجماهيرية التي جاءت بعشرات الآلاف للمشاركة في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، والثورة التي تشهدها الضفة الغربية المحتلّة من عمليات دهس وطعن وتفجير وملاحقة للمستوطنين تؤكّد أن الشعب قادر عل قلب المعادلات والموازين ويفاجئ الجميع".

وتابع بالقول إنّ "شبابنا الذين يواجهون التنسيق الأمني والملاحقة (في الضفة الغربية) يذيقون عدونا الموت".

وحذّر الحية الاحتلال من الاقتراب من القدس والمسجد الأقصى، مشدّدًا على أنّها "خطوط حمراء".

وقال: "لا تقتربوا منها فتشتعل نيرانها فيكم، فدونها رقابنا وأموالنا وأبناؤنا، وسنبقى أوفياء على طريق العودة والتحرير مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وشارك الآلاف اليوم في فعاليات الأسبوع الـ71 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة تحت عنوان: "لبيك يا أقصى".

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