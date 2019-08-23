جمعة غضب سادسة بمخيمات الفلسطينيين بلبنان

استأنفت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، مسيراتها الحاشدة بجمعة "الغضب" السادسة، احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين.



وتأتي الاحتجاجات بعد قرار الحكومة اللبنانية الخميس، تشكيل لجنة برئاسة سعد الحريري لمتابعة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة.



وعمت حالة من الغضب العارم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وتصاعدت حدة الانتقادات بسبب عدم حسم تداعيات قرار وزير العمل اللبناني بشأن وجوب حيازة الفلسطينيين إجازة عمل، ونفذ اللاجئون الفلسطينيين إضرابا عاما بالمخيمات، للضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن قرار وزير العمل بشأن العمال الفلسطينيين.



وكانت فصائل فلسطينية ولجان شعبية دعت للمشاركة بالمسيرة التي نظمتها تحت شعار "مستمرون حتى نيل حقوقنا المدنية والاجتماعية"، رفضا لإجراءات وزارة العمل التعسفية، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة من أمام مفرق مسجد القدس.

كما دعت إلى الإضراب العام وإغلاق مداخل المخيم والمحالات التجارية داخل وخارج المخيم من الساعة 5 صباح الجمعة، مستثنية إغلاق المراكز الطبية والصحية والصيدليات وقسم الصحة البيئية في وكالة الأونروا.



وفي مخيم شاتيلا دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الجمعة عند السابعة مساء