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هيئة العودة تدعو للمشاركة بجمعة "الوفاء للشهداء"

منذ 21 دقيقة
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هيئة العودة تدعو للمشاركة بجمعة "الوفاء للشهداء"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مساء الجمعة 23 أغسطس ،في بيانها الختامي للجمعة الـ71 من المسيرات، والذي شهد فعاليات تحت عنوان: "لبيك يا أقصى" ، للمشاركة في فعاليات جمعة "الوفاء للشهداء" شرقي قطاع غزة الأسبوع المقبل، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لانتهاء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وقالت الهيئة ": "ندعو جماهير شعبنا للمشارة في فعاليات الجمعة القادمة الـ72 تحت اسم "جمعة الوفاء للشهداء" تزامنًا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 مواطنًا على مدى 51 يومًا من العدوان على غزة".

وذكرت الهيئة أن "الجماهير التي خرجت اليوم في قطاع غزة والقدس والضفة المحتلة ومخيمات لبنان وفي الـ48 تؤكد تمسكها بالقدس عاصمة للشعب الفلسطيني ومستعدة أن تحمي مقدساتها الإسلامية والمسيحية من التهويد، وتعلن للمطبّعين والمتآمرين رفضها لصفقة القرن وتداعياتها على المنطقة العربية وشعوبها الحرة".

وجاءت فعاليات هذه الجمعة من المسيرات بالتزامن مع الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرفين يهود.

وأضافت الهيئة أن "نيران الغضب التي اشتعلت منذ ذلك اليوم في صدور الأحرار ستبقى متقدة وسيحرق لهيبها أيادي المحتلين وتطاردهم حتى كنسهم من أرضنا حتى التحرير والعودة".

وأكدت أن "القدس كانت وما تزال عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة أولى للمسلمين نرفض تهويدها أو القبول بالأمر الواقع فيها، أو التنازل عن أي شبر فيها رغم أنف قطعان قادة الإجرام وجيشه".

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة "كأداة وطنية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة ودرسًا تكتبه الجماهير بوعيها لكل الشعوب الحية".

وحيّت أبناء شعبنا في كل مكان وجماهير مسيرات العودة خصوصًا وكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم عبر مسيرات العودة وفي كل محطات الثورة والجهاد.

وشارك الآلاف اليوم في فعاليات الأسبوع الـ71 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع، واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين وأصابت أكثر من 120 منهم.

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