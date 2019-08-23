اجتماع "مجلس الأمن" بالعراق والمالكي يهدد "إسرائيل" بالرد

اجتمع مجلس الأمن الوطني العراقي الجمعة 23 أغسطس ، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد يومين من تقارير تحدثت عن هجمات نفذتها إسرائيل، على مواقع تابعة للحشد الشعبي بالعراق.



وشدد المجلس في بيان له، على أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية جميع التشكيلات العسكرية، ومن ضمنها الحشد الشعبي".

وأشار المجلس إلى "ضرورة متابعة تطبيق القرار المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران بالأجواء العراقية، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وبحث المجلس "تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي".



وفي إطار متصل ، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أن " في تغريدة نشرها بموقع "تويتر" : أن "العراق سيرد بقوة في حال ثبوت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف".

يشار إلى أن انفجارات وقعت الثلاثاء الماضي، بمقر تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، ويُعتقد أن الانفجارات ناتجة عن هجمات إسرائيلية.