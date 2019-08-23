مصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف بأسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم ، أمس الخميس 22 أغسطس ، في مركز صدفا بمحافظة أسيوط عقب الإعلان عن وفاة 4 أشخاص سقطوا داخل بيارة للصرف الصحي واحدًا تلو الآخر.

والضحايا ، هم "عصام زهران إسماعيل، 35 عاما - سائق بالوحدة المحلية لمركز صدفا، وأيمن سعدي محمد حسين، 42 عاما - وزين عبدالستار علي، 20 عاما - عاملان بمجلس محلي صدفا، ومجاهد نشأت مجاهد، 15 عاما، من أهالي المدينة".

وأفادت التحريات أن خرطوم سيارة الصرف الصحي سقط في بئر الصرف أثناء تفريغ حمولة السيارة به، فنزل أحد العمال داخل البئر لمحاولة إخراجه ففشل ولم يتمكن من الخروج، وتوفى اختناقًا، وحاول الثلاثة إنقاذه لكنهم تعاقبوا في النزول إلى داخل البئر، ولم يستطيعوا الخروج.

وتبين من التحريات الأولية ان الأشخاص الأربعة توفي منهم شخصان قبل خروجهما من البالوعة، بينما خرج الآخران في حالة إعياء شديد وتوفيا قبل وصولهما إلى مستشفى صدفا المركزي.