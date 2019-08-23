الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

استدعت الخارجية العراقية، الجمعة 23 أغسطس ، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، براين مكفيترز، وطالبت واشنطن بـ"الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" ، على خلفية قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي. حسب إعلام محلي.

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها "الحشد" لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد، ويحظى بوجود عسكريين أمريكيين.

والأربعاء، اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، القوات الأمريكية بـ"إدخال" طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد.

وذكر البيان أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم "استدعى مكفيترز لعدم تواجد السفير الأمريكي في العراق".

واجتمع مجلس الأمن الوطني العراقي الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد يومين من تقارير تحدثت عن هجمات نفذتها إسرائيل، على مواقع تابعة للحشد الشعبي بالعراق.