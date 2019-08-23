Responsive image

28º

23
أغسطس

الجمعة

26º

23
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • جندي من جيش الاحتلال الإرهابي يختطف طفلا خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.
     منذ حوالى ساعة
  • 122 إصابة بينهم 50 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات شرق غزة
     منذ 4 ساعة
  • حماس تبارك عبر مكبرات الصوت عمليتي "دوليف وجلبوع" بالضفة المحتلة.
     منذ 11 ساعة
  • مصادر عبرية: القتيلة في عملية مستوطنة دوليب غرب رام الله مجندة في الجيش
     منذ 11 ساعة
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
     منذ 11 ساعة
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:54 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:33 مساءاً


العشاء

8:03 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 62
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

استدعت الخارجية العراقية، الجمعة 23 أغسطس ، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، براين مكفيترز، وطالبت واشنطن بـ"الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" ، على خلفية قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي. حسب إعلام محلي.
وتعرضت 4 قواعد يستخدمها "الحشد" لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد، ويحظى بوجود عسكريين أمريكيين. 

والأربعاء، اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، القوات الأمريكية بـ"إدخال" طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد. 

وذكر البيان أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم "استدعى مكفيترز لعدم تواجد السفير الأمريكي في العراق".

 

واجتمع مجلس الأمن الوطني العراقي الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد يومين من تقارير تحدثت عن هجمات نفذتها إسرائيل، على مواقع تابعة للحشد الشعبي بالعراق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers