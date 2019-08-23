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نجل السبسي يتهم "الشاهد" بتوجيه أمن مطار قرطاج للتنكيل به

منذ حوالى ساعة
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نجل السبسي يتهم "الشاهد" بتوجيه أمن مطار قرطاج للتنكيل به

اتهم نجل الرئيس التونسي الراحل حافظ قايد السبسي الجمعة، رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بتوجيه تعليمات لقوات أمن مطار قرطاج، "للتنكيل به والعبث بأغراضه، وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية لا تليق بمواطن"، على حد قوله.


وقال حافظ السبسي في منشور له بموقع "فيسبوك" إنه "تعرض للتنكيل دون احترام أبسط مقومات حقوق الإنسان، وتجاوزت الأعراف والأخلاقيات بالمعاملات الإنسانية"، مضيفا أن "هذه الممارسات مورست بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد".

 

وأكد أن "هذه الممارسات هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد ضد معارضيها والمختلفين معها"،

وحذر حافظ السبسي من أن "مثل هذه الممارسات هي مقدمة لما سيقوم به الشاهد وجماعته لو فازوا بالانتخابات"، بحسب تقديره.

بدورها، علقت الديوانة التونسية التابعة لوزارة المالية على تصريحات نجل السبسي بالقول إنه "إثر ورود معلومات استخباراتية مؤكدة مفادها تحوز المعني بالأمر على مبالغ مالية من العملة الأجنبية، يعتزم توريدها خلسة، تم إخضاعه إلى التفتيش القانوني حسب ما تقتضيه التراتيب والإجراءات".

 

وأكدت في بيان نشرته بموقع "فيسبوك" أن "عملية التفتيش تعتبر روتينية بمثل هذه الحالات، وتم خلالها مراعاة مقتضيات السرية واحترام حرمة المسافر وجميع حقوقه"، لافتة إلى أن "عملية التفتيش تمت تحت الإشراف المتواصل للضابط المسؤول عن مصلحة تفتيش المسافرين".

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