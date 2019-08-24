Responsive image

25º

24
أغسطس

السبت

26º

24
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • جندي من جيش الاحتلال الإرهابي يختطف طفلا خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.
     منذ 6 ساعة
  • 122 إصابة بينهم 50 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات شرق غزة
     منذ 10 ساعة
  • حماس تبارك عبر مكبرات الصوت عمليتي "دوليف وجلبوع" بالضفة المحتلة.
     منذ 16 ساعة
  • مصادر عبرية: القتيلة في عملية مستوطنة دوليب غرب رام الله مجندة في الجيش
     منذ 16 ساعة
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين
     منذ 17 ساعة
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تفاعل كيميائي وراء حريق مصنع إسفنج في أكتوبر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 80
تفاعل كيميائي وراء حريق مصنع إسفنج في أكتوبر

كشفت معاينة الأدلة الجنائية ملابسات حريق اندلع في مصنع "إسفنج" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبين نشوب الحريق في تشوينات خارج المصنع، مما أسفر عن احتراق 6 بلوكات "مراتب" دون وقوع إصابات.

المعاينة أثبتت أن تفاعلا كيميائيا لبعض المواد المستخدمة في عملية التصنيع نتج عنه اشتعال النيران في التشوينات، وأن سرعة وصول رجال الإطفاء حالت دون امتداد الحريق إلى المصنع.

مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 13سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وتبين نشوب الحريق بمصنع "إسفنج" بالمنطقة الصناعية الثالثة، إذ حاصر رجال الإطفاء النيران لتقليل حجم الخسائر، وأجروا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers