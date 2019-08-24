استئناف الرحلات بمطار معيتيقة الدولي.. عقب ساعات من تعليقها

عادت الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت 24 أغسطس ، بعد تعليقها لعدة ساعات إثر سقوط قذيفة صاروخية بالتزامن مع وصول رحلتين من اسطنبول والمدينة المنورة علي متنها 265 حاج ، بدون أن يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية.

وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك "تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر، نتيجة تعرضه لقذيفة".

لكنّها عادت بعد عدة ساعات من توقف حركة الملاحة وأعلنت، في بيان، استئناف الرحلات الجوية من المطار الواقع في شرق طرابلس.



ولم تتبن أي جهة إطلاق القذيفة، لكن قوات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني حمّلت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر المسؤولية.



ونشرت عملية "بركان الغضب" على صفحتها الرسمية على فيسبوك صورا لتجمع كبير للمسافرين في البوابة المؤدية إلى صالة المطار، وأخرى تظهر أضرارا لحقت بموقف السيارات الخاص بالمطار، حيث أصيب عدد من السيارات بشظايا ن و حفرة على الرصيف المحاذي لموقف السيارات.