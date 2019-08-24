اللجنة القانونية لمسيرات العودة: الصمت الدولي يشجع "إسرائيل" على ارتكاب جرائم حرب

قالت اللّجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم السبت 24 أغسطس ، في بيان صحفي، إن "مؤامرة الصمت الدولي تشجع الكيان الصهيوني ، على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والمقدسات".

وأضافت اللجنة، "إن مؤامرة الصمت الدولي تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب واستهداف المدنيين والإمعان في استباحة المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس".

وذكرت أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين وخاصة الأماكن المقدسة واستباحة المسجد الأقصى، "يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، "بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين".

المصدر: الشهاب:_