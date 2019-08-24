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#مسنون_في_السجون.. وسم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السعوديين

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 63
#مسنون_في_السجون.. وسم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السعوديين

أطلقت الصفحة الرسمية لـ "معتقلي الرأي" بالسعودية ، اليوم السبت 24 أغسطس ، وسم :#مسنون_في_السجون؛ للمطالبة  بالإفراج الفوري عنهم جميعاً ، داعية الجميع للتغريد.  
وتواصل السلطات السعودية تمديد اعتقال عشرات الشيوخ المُسنّين، والسيدات المُسنّات من دون سبب قانوني، وتتجاهل تماماً وضعهم الصحي والنفسي وأمراضهم المزمنة. 


وأضافت أن القوانين الحقوقية تكفل للمعتقل رعاية صحية، لكن السلطات السعودية وإمعاناً منها في أذية معتقلي الرأي نفسياً وجسدياً تحرم المُسنّين منهم والمرضى من الدواء، وفي أحسن الأحوال تُنهكهم بالعقاقير المُخدّرة؛ كي يبقوا نائمين مغيبين عمّا يدور حولهم #مسنون_في_السجون. 

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