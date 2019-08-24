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الشعبية: تصريحات "غوتيريش" مشينة ومنحازة للاحتلال

منذ 40 دقيقة
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الشعبية: تصريحات "غوتيريش" مشينة ومنحازة للاحتلال

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس،  المنحازة للاحتلال تصريحات مشينة وتعُبّر عن حالة انحدار في قيم ومبادئ وشعارات العدالة التي ترفعها المؤسسة الدولية. 

واعتبرت أنه بتصريحاته قد تجاوز دوره المناط به كأمين عام لمؤسسة دولية من المفترض أنها جهاز لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد على حق أي شعب محتل في مقاومة محتليه بكل الأشكال والوسائل.

واشارت الجبهة إلي أن الجنود ومن بينهم "هدار غولدين" أسرتهم  جميعاً المقاومة أثناء مشاركتهم في العدوان الإجرامي على القطاع عام 2014 والذي أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والأسرى. 

وأضافت الجبهة أنه "كان من الأجدر بـ"غوتريش" بدلاً من أن يطالب بإطلاق سراح هذا الجندي المعتدي أن يولي اهتمامه بآلاف الأسرى المحتجزين في ظروف صعبة لدى الاحتلال  الصهيوني، باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن يفتح باب المؤسسة الدولية لذويهم".

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