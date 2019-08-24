"الوفاق" الليبية تتهم الإمارات بقتل 3 مدنيين جنوبي طرابلس

اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت24 أغسطس ، الإمارات بقتل ثلاثة مدنيين في قصف جوي جنوبي العاصمة طرابلس.



وقالت قيادة عملية "بركان الغضب" العسكرية، التابعة لحكومة الوفاق، إن "قصف الطيران الإماراتي المسيّر، الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر، تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين، بعد استهداف سيارتهم بشكل مباشر، وإصابة عدد من المدنيين في منطقة الكريمية (جنوبي العاصمة)".



وأرفقت قيادة العملية، في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك" و"تويتر"، صورًا تظهر ما يبدو أنها دماء على الأرض، إضافة سيارة متفحمة وسيارات أخرى متضررة.

وبدعم من دول إقليمية، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس عن سقوط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، حسب أحدث إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو الماضي.