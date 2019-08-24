Responsive image

24º

25
أغسطس

الأحد

26º

25
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق
     منذ حوالى ساعة
  • مواقع موالية للنظام السوري: انفجارات عنيفة في حي المزة بالعاصمة
     منذ حوالى ساعة
  • وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق
     منذ حوالى ساعة
  • الرئاسة الفرنسية: ترمب أكد في لقائه مع ماكرون قبل قمة السبع أنه لا يريد حرباً مع إيران بل اتفاقا
     منذ 3 ساعة
  • وكالة الأناضول: أنقرة تعلن بدء عمل مركز العمليات المشترك مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا
     منذ 8 ساعة
  • جندي من جيش الاحتلال الإرهابي يختطف طفلا خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:22 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بسماء دمشق.. "وإسرائيل" تعلن مسؤوليتها

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 132
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بسماء دمشق.. "وإسرائيل" تعلن مسؤوليتها

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم السبت 24 أغسطس ، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، فيما تصدت الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وأشارت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" إلى أن "العدوان مستمر إلى الآن" والدفاعات الجوية "تسقط معظم" الأهداف المعادية في المنطقة الجنوبية.

في حين أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، زعم أنها لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل".

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".


وأضاف أدرعي أن مقاتلات تابعة للكيان الصهيوني شنت ضربة "على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق" لإحباط الهجوم، وتابع: "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers