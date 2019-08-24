الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بسماء دمشق.. "وإسرائيل" تعلن مسؤوليتها

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم السبت 24 أغسطس ، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، فيما تصدت الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وأشارت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" إلى أن "العدوان مستمر إلى الآن" والدفاعات الجوية "تسقط معظم" الأهداف المعادية في المنطقة الجنوبية.

في حين أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، زعم أنها لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل".

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".



وأضاف أدرعي أن مقاتلات تابعة للكيان الصهيوني شنت ضربة "على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق" لإحباط الهجوم، وتابع: "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".