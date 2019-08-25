حزب الله يُعلن اسقاط طائرتين مسيرتين صهيونيتين جنوب بيروت

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتان للكيان الصهيوني في الضواحي الجنوبية من العاصمة بيروت.

وحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن مسئول بحزب الله، أكد على أن سبب دوي الانفجارات، التي هزت جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، ناتج عن إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين.

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وتأتي تلك الأحداث في أعقاب إعلان الجيش الصهيوني استهداف فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا جنوب دمشق في سوريا.

ومن جانبه قال "محمد عفيف"، مسئول وحدة العلاقات الإعلامية بـ"حزب الله" اللبناني، إن طائرتين دون طيار سقطتا فجر اليوم الأحد في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي تعد بمثابة معقل الحزب ويهيمن عليها، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك رد قاسٍ على هذا الأمر سيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

وأشار عفيفي إلى أن الطائرة الأولى هي طائرة استطلاع مزودة بكاميرات تصوير دقيقة، وأنه أمكن السيطرة عليها فور سقوطها، وأخذها لتحليل محتويات الكاميرات التي كانت بها بمعرفة الأجهزة الفنية بحزب الله، وبيان طبيعة عملية الرصد والاستطلاع التي كانت تقوم بها، في حين أن الطائرة الثانية هي "مفخخة" وانفجرت.

واختتم تصريحاته واصفا الأمر بـ"الجريمة والعدوان الإسرائيلي"، وأنه سيتم الإعلان عنه في الخطاب الذى سيلقيه الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم الأحد بتوقيت لبنان.