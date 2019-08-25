تونس.. الداخلية تُلقي القبض على 94 شخصًا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء أمس السبت، القبض على 94 شخصًا، بينهم أجانب، حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا.

وأوضحت، فى بيانٍ لها، أن دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا، والقبض على 94 شخصًا كانوا على متن مركب صيد بحرى قبالة سواحل سرسينا، مشيرة إلى أن من بينهم 56 تونسيًا، و38 آخرين يحملون جنسيات مختلفة.

وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بصفاقس لمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.