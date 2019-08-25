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أنصار الله تُعلن استهداف مطار "أبها" وقاعدة "الملك خالد"

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 39
أنصار الله تُعلن استهداف مطار "أبها" وقاعدة "الملك خالد"

أشار المتحدث الرسمي للقوات جماعة أنصار الله الحوثية "يحيى سريع" اليوم الأحد؛ إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف "كي2"، باتجاه مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بعسير.
وحسب سريع، فإن عمليات سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت برج الرقابة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار، موضحًا أن سلاح الجو عاود هجماته صباح اليوم بقصف برج المرقابة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.
وأكد المسئول الحوثي إلى أن عمليات سلاح الجو المسير تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 17 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

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