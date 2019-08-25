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200 شاحنة تحمل مُعدات عسكرية أمريكية تدخل مدينة "القامشلي"

منذ حوالى ساعة
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200 شاحنة تحمل مُعدات عسكرية أمريكية تدخل مدينة "القامشلي"

كشفت مصادر سورية عن دخول قافلة مكونة من 200 شاحنة، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مدينة القامشلي وريفها شمال شرق سوريا قادمة من شمال العراق.

وحسب وكالة "سانا"، فإن القافلة دخلت خلال الساعات الماضية إلى مدينة القامشلي دعما لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبر معبر سيمالكا النهري الذي يربط بين منطقة كردستان شمال العراق والحسكة، حيث شوهدت القافلة وهي تعبر حي الهلالية غرب مدينة القامشلي متجهة إلى منطقة رأس العين شمال غرب مدينة الحسكة بنحو 85 كم بالقرب من الحدود التركية
يشار إلى أنه سبق لقافلة مماثلة أن دخلت في الـ 6 من الشهر الجاري إلى مدينة القامشلي عبر معبر "سيمالكا" النهري، وضمت 200 شاحنة وعربة عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى قوات قسد.

 

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