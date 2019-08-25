خلال أسبوعين.. الاحتلال هدم 24 مبنى بالضفة وألحق الضرر بـ80 آخرين



أشارت الأمم المتحدة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 24 مبنى يملكها فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية؛ بزعم عدم وجود رخصة بناء، منذ نهاية الشهر الماضي وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة حماية المدنيين: فإنه تم تدمير المنازل ترتب عليه تهجير تسعة أشخاص ولحقت الأضرار بما لا يقل عن 80 آخرين، مُشيرًا إلى أنه تجاوز عدد الأشخاص الذين هُجِّروا بسبب عمليات الهدم حتى الآن من هذا العام 480 شخصاً على الأقل عددهم في العام 2018 برمّته 472 شخصاً.

وكشف التقرير عن تنُفِّيذ بقية عمليات الهدم في أربعة تجمعات سكانية في المنطقة (ج)، وكان منهم 13 مبنى قُدِّمت مساعدةً إنسانية في المنطقة (ج)، بما فيها سبعة مبانٍ في تجمّع رعوي سكانه معرّضون لخطر الترحيل القسري في شمال غور الأردن وهو خربة راس الأحمر.

وأضافت الأمم المتحدة: إسرائيل نفّذت خلال المدّة نفسها، ما مجموعه 178 عملية بحث واعتقال في قرى الضفة الغربية وبلداتها، منها 37 عملية في القدس، و35 في الخليل، و26 في رام الله، واعتُقل ما لا يقلّ عن 190 فلسطينياً خلال هذه العمليات.

وأضاف: في 14 حادثة منفصلة، أصاب مهاجمون يُعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون أربعة فلسطينيين، منهم طفل، بجروح وألحقوا الأضرار بممتلكات فلسطينية.

وتابع: "أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 173 فلسطينياً بجروح في اشتباكات متعددة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أشار (أوتشا) إلى أنه خلال ما لا يقلّ عن 39 مناسبة، وفي سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، وأصابت نحو 268 فلسطينياً بجروح على يد الصهاينة.

فيما استُشهد تسعة فلسطينيين، في سلسلة من اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على جانبي نقاط التماس شرق القطاع.