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مسئول عراقي سابق: إسرائيل بحاجة إلى تأديب

منذ 23 دقيقة
عدد القراءات: 98
مسئول عراقي سابق: إسرائيل بحاجة إلى تأديب

أشار وزير الداخلية العراقي السابق "قاسم الاعرجي" اليوم الأحد، إلى أن إسرائيل بحاجة إلى تأديب.

وأضاف الاعرجي: العين بالعين والسن بالسن، وختم تصريحه بقول مأثور في اللغة الدارجة "الحگ بالسيف والعاجز يدور شهود".

وحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن مسئولين أميركيين اثنين كبار قولهما إن "إسرائيل" نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية على مخازن ذخيرة في العراق، فيما قال مسئول استخباراتي في الشرق الأوسط إنها شنت غارة جوية على مخزن أسلحة الشهر الماضي.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد حذر، الجمعة الماضي، من أن تكون البلاد ساحة صراع لأكثر من دولة ومنها إيران إذا استمرت "إسرائيل" باستهداف العراق، فيما هدد بالرد بقوة في حال ثبت ضلوع "إسرائيل" بعمليات القصف.

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