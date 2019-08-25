جيش الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.



وحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين فى كل من حى سلواد قرب رام الله وبيت لحم وأريحا، بحجة مشاركتهم فى الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تشن يوميا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إدارى (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبى عاجل.