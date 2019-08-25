تصاعد الاحتجاجات بوجه الحكومة الأردنية (شاهد)

تصاعدت الاحتجاجات في محافظة الرمثا بالأردن، على خلفية قرارات حكومية أخيرة تقيد السلع الواردة من سوريا باتجاه الأردن، وأبرزها "السجائر"، حيث أطلق محتجون النار على القوات الأمنية في المدينة.

واستمرت التصعيد في المدينة ليومين على التوالي، وسط محاولات حكومية للوصول إلى اتفاق مع المحتجين.

وقام المئات بإغلاق الشوارع الرئيسية في المدينة الحدودية مع سوريا، وسط هتافات تُطالب برحيل الحكومة.

وتسبب القرار باندلاع أعمال في مدينة الرمثا المتاخمة لمدينة درعا السورية، التي تعتمد بشكل أساسي على التجارة بين البلدين، الأمر الذي اعتبره مواطنو المدينة "تضييقا عليهم".