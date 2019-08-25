حزب الله يتوعد "إسرائيل" برد "قاسٍ"

أكّد المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام" ، أن"الحزب سيرد بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".



واشار الى أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تُحدث أضراراً، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".

وأوضح المسؤول الإعلامي في حزب الله "أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".



وفي وقت سابق، قال مسؤول في "حزب الله" اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت وانفجرت أخرى، فجر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا للحزب.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة بشظايا طائرة استطلاع للكيان الصهيوني انفجرت فجر اليوم قرب المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.