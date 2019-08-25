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السلطات المصرية تغلق معبر "رفح" مع "غزة" لمدة 3 أيام

منذ حوالى ساعة
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السلطات المصرية تغلق معبر "رفح" مع "غزة" لمدة 3 أيام

أعلنت وزارة "الداخلية" الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت ، في بيان لها ، أن سلطات النظام المصري قررت إغلاق "معبر رفح" البري مع قطاع "غزة"، أمام حركة المسافرين الفلسطينيين بشكل مفاجئ في الاتجاهين، لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأحد 25 أغسطس ، دون إبداء أي أسباب. 

وقال البيان إن "معبر رفح" البري سيكون مغلقا أمام حركة المسافرين في الاتجاهين لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم، وذلك حسبما أبُلغنا به من قبل الجانب المصري".

ويأتي إغلاق المعبر رغم استمرار موسم عودة الحجاج الفلسطينيين.
يذكر أن "معبر رفح" البري يعد منفذ سكان قطاع "غزة" الوحيد إلى العالم الخارجي، بسبب تحكم الاحتلال بجميع المعابر مع القطاع.
وتفتح السلطات المصرية المعبر بشكل منتظم بكلا الاتجاهين، منذ مايو 2018، لكنها لا تسمح بالعبور منه إلا للحالات الإنسانية؛ كالطلبة والمرضى وأصحاب الإقامة.
ويتهم فلسطينيون السلطات المصرية بالحصول على أموال طائلة مقابل السماح للبعض بالسفر عبر أراضيها، فيما يُعرف في القطاع المحاصر بـ"أصحاب التنسيقات".
ويعتمد سكان قطاع غزة على "معبر رفح" البري الحدودي مع "مصر" للتنقل للعالم الخارجي، عبر قطع مسافة 500 كيلومتر إلى مطار "القاهرة"، ومن ثم إلى وجهتهم العالمية.

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