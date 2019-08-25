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مصرع شخص وإصابة أخر فى حريقين منفصلين

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 152
مصرع شخص وإصابة أخر فى حريقين منفصلين

لقى شخص مصرعه ، اليوم الأحد 25 أغسطس ، إثر نشوب حريق هائل بسوبر ماركت بمنطقة عين شمس.


يشار إلي أن مصر شهدت عدة حرائق خلال العام الجاري تسببت في كوارث بشرية ومادية ، وذلك نتيجة عدم سرعة أستجابة سيارات الإطفاء لنداءات الاستغاثة ووصولها متأخرا لموقع الحرائق نتيجة الزحام والطرق الغير صالحة للسير بسبب تهالكها.

من جانب أخر ، أصيب صاحب محل دعاية وإعلان، بحالة اختناق، في حريق نشب بشقته بمنطقة السلخانة، بمدينة الفيوم، ونقل لمستشفى الفيوم العام، وأسفر الحريق عن احتراق غرفة النوم بالكامل، بحسب بيان أمني، اليوم الأحد.

 

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