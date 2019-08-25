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ذبحه مسجل خطر.. النيابة تصرح بدفن جثة أمين شرطة مصر القديمة

منذ حوالى ساعة
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ذبحه مسجل خطر.. النيابة تصرح بدفن جثة أمين شرطة مصر القديمة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة أمين شرطة قتل على يد مسجل خطر ذبحا بمحيط مسجد عمرو بن العاص، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابسات الحادث. 

واستدعت النيابة المتهم للتحقيق معه فى الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا يفيد بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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