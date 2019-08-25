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الاحتلال يغطي فشله بفيديو مفبرك عن قصف دمشق

منذ حوالى ساعة
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الاحتلال يغطي فشله بفيديو مفبرك عن قصف دمشق

نشرت وسائل إعلام عبرية ، مقطع فيديو زعمت فيه أنه لحظة استهداف العدو الصهيوني ، أهدافا ً في دمشق أمس السبت 24 آب، ليتبين لاحقاً أن الفيديو يعود تاريخة لعام 2018.

وفقاً لوكالة "سانا" السورية، فإن العدو الإسرائيلي يسعى للتضليل الإعلامي ليغطي فشله، خاصة وأن الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخه التي تستهدف سوريا بين الحين والآخر منذ سنوات.

ولفتت الوكالة السورية إلى أن الصحفي "الإسرائيلي" شمعون آران، كان قد نشر مقطع فيديو حول العدوان الإسرائيلي الذي جرى الليلة الماضية، على محيط دمشق وتبنته بعض وسائل الإعلام، زاعمة أنه يظهر لحظة الاستهداف المذكور، ليتبين لاحقاً أن الفيديو قديم ويعود لعام 2018 الماضي.
وكان مصدر عسكري أعلن أمس السبت، أن الدفاع الجوي تصدت في تمام الحادية عشرة والنصف ليلاً، لأهداف معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل باتجاه محيط دمشق.

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