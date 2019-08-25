نصرالله مهددا الاحتلال: انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر

القاهرة
الفجر
3:55 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:30 مساءاً
العشاء
8:00 مساءاً
المنصورة
الفجر
3:53 صباحاً
الشروق
5:21 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:33 مساءاً
المغرب
6:31 مساءاً
العشاء
8:01 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
3:58 صباحاً
الشروق
5:27 صباحاً
الظهر
12:02 مساءاً
العصر
3:39 مساءاً
المغرب
6:36 مساءاً
العشاء
8:06 مساءاً
سوهاج
الفجر
4:01 صباحاً
الشروق
5:24 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:25 مساءاً
العشاء
7:55 مساءاً
أسيوط
الفجر
4:02 صباحاً
الشروق
5:26 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:28 مساءاً
العشاء
7:58 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
3:54 صباحاً
الشروق
5:24 صباحاً
الظهر
11:58 صباحاً
العصر
3:35 مساءاً
المغرب
6:33 مساءاً
العشاء
8:03 مساءاً
السويس
الفجر
3:50 صباحاً
الشروق
5:18 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:24 مساءاً
العشاء
7:54 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
3:45 صباحاً
الشروق
5:11 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:23 مساءاً
العشاء
7:53 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
3:45 صباحاً
الشروق
5:07 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:23 مساءاً
العشاء
7:53 مساءاً
الجيزة
الفجر
3:56 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:30 مساءاً
العشاء
8:00 مساءاً
المحلة
الفجر
3:50 صباحاً
الشروق
5:18 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:26 مساءاً
العشاء
7:56 مساءاً
المنوفية
الفجر
3:55 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:58 صباحاً
العصر
3:34 مساءاً
المغرب
6:32 مساءاً
العشاء
8:02 مساءاً
الشرقية
الفجر
3:52 صباحاً
الشروق
5:21 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
6:29 مساءاً
العشاء
7:59 مساءاً
أسوان
الفجر
4:01 صباحاً
الشروق
5:22 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:18 مساءاً
المغرب
6:18 مساءاً
العشاء
7:48 مساءاً
قنا
الفجر
3:58 صباحاً
الشروق
5:21 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:21 مساءاً
العشاء
7:51 مساءاً
الأقصر
الفجر
3:59 صباحاً
الشروق
5:21 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:21 مساءاً
المغرب
6:21 مساءاً
العشاء
7:51 مساءاً
المنيا
الفجر
4:04 صباحاً
الشروق
5:29 صباحاً
الظهر
12:02 مساءاً
العصر
3:35 مساءاً
المغرب
6:34 مساءاً
العشاء
8:04 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
4:23 صباحاً
الشروق
5:42 صباحاً
الظهر
12:13 مساءاً
العصر
3:41 مساءاً
المغرب
6:44 مساءاً
العشاء
8:14 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:38 صباحاً
الظهر
12:13 مساءاً
العصر
3:50 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
دمياط
الفجر
3:50 صباحاً
الشروق
5:19 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
6:30 مساءاً
العشاء
8:00 مساءاً
طنطا
الفجر
3:55 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:58 صباحاً
العصر
3:34 مساءاً
المغرب
6:32 مساءاً
العشاء
8:02 مساءاً
بورسعيد
الفجر
3:48 صباحاً
الشروق
5:18 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:27 مساءاً
العشاء
7:57 مساءاً
الغردقة
الفجر
3:51 صباحاً
الشروق
5:16 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
المغرب
6:17 مساءاً
العشاء
7:47 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
3:50 صباحاً
الشروق
5:18 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:27 مساءاً
العشاء
7:57 مساءاً
بنها
الفجر
3:55 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:33 مساءاً
المغرب
6:31 مساءاً
العشاء
8:01 مساءاً
بنى سويف
الفجر
3:58 صباحاً
الشروق
5:25 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:30 مساءاً
العشاء
8:00 مساءاً
الخارجة
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:30 صباحاً
الظهر
11:59 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:29 مساءاً
العشاء
7:59 مساءاً
دمنهور
الفجر
3:56 صباحاً
الشروق
5:25 صباحاً
الظهر
12:00 مساءاً
العصر
3:36 مساءاً
المغرب
6:34 مساءاً
العشاء
8:04 مساءاً
الزقازيق
الفجر
3:53 صباحاً
الشروق
5:21 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:30 مساءاً
العشاء
8:00 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
3:55 صباحاً
الشروق
5:23 صباحاً
الظهر
11:58 صباحاً
العصر
3:34 مساءاً
المغرب
6:32 مساءاً
العشاء
8:02 مساءاً
الطور
الفجر
3:50 صباحاً
الشروق
5:16 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:21 مساءاً
المغرب
6:19 مساءاً
العشاء
7:49 مساءاً
العريش
الفجر
3:43 صباحاً
الشروق
5:11 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:21 مساءاً
العشاء
7:51 مساءاً
الفيوم
الفجر
3:59 صباحاً
الشروق
5:26 صباحاً
الظهر
11:58 صباحاً
العصر
3:33 مساءاً
المغرب
6:31 مساءاً
العشاء
8:01 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
3:55 صباحاً
الشروق
5:22 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:30 مساءاً
العشاء
8:00 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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