Responsive image

25º

25
أغسطس

الأحد

26º

25
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • نصرالله مخاطبا جيش الاحتلال: انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر
     منذ حوالى ساعة
  • حسن نصر الله: نحن أمام مرحلة جديدة وليتحمل الكل مسؤوليته في هذه المرحلة
     منذ حوالى ساعة
  • حسن نصر الله: إذا قتلت "إسرائيل" أي من إخواننا في سوريا فسنرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعا وانتظرونا ليس فقط على الحدود
     منذ حوالى ساعة
  • حسن نصر الله: لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا أن يستباح لبنان
     منذ حوالى ساعة
  • حسن نصر الله: سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها
     منذ حوالى ساعة
  • حسن نصر الله للإسرائيليين: نتنياهو يشتغل في الانتخابات وهو يلعب بدمائكم ويقودكم نحو حافة الهاوية
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:55 صباحاً


الشروق

5:23 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

6:30 مساءاً


العشاء

8:00 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

نصرالله مهددا الاحتلال: انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر

منذ 31 دقيقة
عدد القراءات: 74
نصرالله مهددا الاحتلال: انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد 25 أغسطس ، في كلمة له ، جيش الاحتلال ، ردا علي القصف الصهيوني ، في سوريا، وما تبعه من سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية بلبنان، قائلا انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر".
 
وأكد نصر الله: إذا قتلت "إسرائيل" أي من إخواننا في سوريا فسنرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعا وانتظرونا ليس فقط على الحدود".
 
وقال نصر الله: نحن أمام مرحلة جديدة وليتحمل الكل مسؤوليته في هذه المرحلة ، مؤكدا : لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا أن يستباح لبنان".   
وشدد نصر الله: سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها ".ووجه نصر الله كلامه للإسرائيليين قائلا : نتنياهو يشتغل في الانتخابات وهو يلعب بدمائكم ويقودكم نحو حافة الهاوية".
واشار نصر الله أن : جنوب لبنان تم تحريره بالتضحيات والدماء وليس بالخطابات". 
 
  وتابع : المعركة منذ بدايتها قامت على أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة والجيش اللبناني كان ممنوعا من التصرف
وفي إطار متصل أكد نصر الله أن : الأمريكيون يعملون على إحياء تنظيم الدولة في العراق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers