نصرالله مهددا الاحتلال: انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد 25 أغسطس ، في كلمة له ، جيش الاحتلال ، ردا علي القصف الصهيوني ، في سوريا، وما تبعه من سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية بلبنان، قائلا انتظرونا ليس فقط على الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر".

وأكد نصر الله: إذا قتلت "إسرائيل" أي من إخواننا في سوريا فسنرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعا وانتظرونا ليس فقط على الحدود".

وقال نصر الله: نحن أمام مرحلة جديدة وليتحمل الكل مسؤوليته في هذه المرحلة ، مؤكدا : لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا أن يستباح لبنان".

وشدد نصر الله: سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها ". ووجه نصر الله كلامه للإسرائيليين قائلا : نتنياهو يشتغل في الانتخابات وهو يلعب بدمائكم ويقودكم نحو حافة الهاوية".

واشار نصر الله أن : جنوب لبنان تم تحريره بالتضحيات والدماء وليس بالخطابات".

وتابع : المعركة منذ بدايتها قامت على أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة والجيش اللبناني كان ممنوعا من التصرف

وفي إطار متصل أكد نصر الله أن : الأمريكيون يعملون على إحياء تنظيم الدولة في العراق.