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حريق في أستوديو قناة الأهلي نتيجة ماس كهربائي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 92
حريق في أستوديو قناة الأهلي نتيجة ماس كهربائي

اندلع مساء ، اليوم الأحد 25 أغسطس ، حريق في أستوديو قناة النادي الأهلي، بمدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر.

 وتبين وقوع ماس كهربائي في "مشترك" في أثناء عرض أحد البرامج، مما تسبب في توقف البث .

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