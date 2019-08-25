حريق في أستوديو قناة الأهلي نتيجة ماس كهربائي

اندلع مساء ، اليوم الأحد 25 أغسطس ، حريق في أستوديو قناة النادي الأهلي، بمدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر.

وتبين وقوع ماس كهربائي في "مشترك" في أثناء عرض أحد البرامج، مما تسبب في توقف البث .