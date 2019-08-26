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الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية مستوطنة "دوليب" في رام الله

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 83
الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية مستوطنة "دوليب" في رام الله

زعم موقع عبري، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقل مشتبه بهم بتنفيذ عملية وضع العبوة قرب نبع الماء بمنطقة رام الله بالضفة الغربية المحتلة قبل أيام ، فيما يأتي ذلك بعد يوم واحد من زعمهم  ضبط المركبة المستخدمة في العملية قرب قرية عين عريك بقضاء رام الله.

وقال موقع "0404"، إن المنفذين شقيقان من قرية كوبر بقضاء رام الله، حيث ينسب لهما تنفيذ عملية العبوة التي تسببت بمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين بجراح يوم الجمعة الماضي.

 

وفي السياق ذاته، ذكر "الشاباك" الإسرائيلي، أن ما نشر في وسائل الإعلام حول اعتقال منفذي عملية دوليب، مازال غير معتمد رسميا، لافتا إلى أن التحقيقات في الأمر جاريا، ويجب الانتظار.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الرقابة العسكرية وبخت المتطرف "أفيغدور ليبرمان" زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" قبل نحو ساعة وأجبرته على حذف تغريدة أثنى فيها على قوات الجيش لاعتقال الخلية وذلك لعدم موافقة الرقابة مسبقا على النشر.

كما وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "دوليف" غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك على ما أسماه ردًا على "عملية العين" التفجيرية.

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