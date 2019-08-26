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عصائب أهل الحق: القصف الصهيوني هو خطوة عملية باتجاه الحرب

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 649
عصائب أهل الحق: القصف الصهيوني هو خطوة عملية باتجاه الحرب

أشار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ "قيس الخزعلي"، إلى أن التظاهرات ستعود إلى العراق مجددا خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا على أن القصف الصهيوني خطوة عملية باتجاه الحرب.

وفي حوار مشترك مع عدد من القنوات الفضائية سيبث مساء اليوم قال الخزعلي: إن ما جرى من قصف إسرائيلي هو خطوة عملية باتجاه الحرب، لافتًا  أنه تعرض العراق إلى اعتداء يستدعي تدخلنا وتصدينا فسنفعل ذلك.

وأضاف الأمين العام لعصائب أهل الحق: التظاهرات ستنطلق مجددا في شهر أكتوبر المقبل، مشددا بالقول: سجلوا هذا الكلام.
وبشأن مطالبته بتغيير نظام الحكم إلى رئاسي، أكد الخزعلي على أن النظام الرئاسي هو الذي جعل الولايات المتحدة الأميركية دولة قوية، كما جعل من إيران دولة قوية.

 

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