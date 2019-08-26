إيران: ندعم حق حزب الله في الرد على الهجوم الصهيوني

أكدت الحكومة الإيرانية الاثنين 26 أغسطس ، أن طهران "تدعم حق العراق وسوريا وحزب الله في الرد على الهجوم الإسرائيلي"،و سقوط الطائرات الصهيونية المسيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت، محملا "إسرائيل" "مسؤولية أعمالها".



وأضاف أنه "على إسرائيل فهم العواقب المترتبة على هجماتها وللعراق وسوريا ولبنان حق الدفاع عن النفس".



ولفت المتحدث الإيراني إلى أنه "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية أعمالها وعليها التأكد أنها ستدفع ثمنا باهظا وحزب الله يقرر الرد بشكل مستقل، ولكننا ندعم أي رد دفاعي منه على المعتدين على لبنان".

وأمس شدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ، علي أن حزب الله لن يسمح بسيناريو مشابه في لبنان كما في العراق، والذي بدأ منذ أسابيع في استهداف لمخازن الحشد الشعبي، وشدد على أن "الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف في لبنان، انتهى".